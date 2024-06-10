Песьяков: «Сезон выдался неоднозначным»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своём последнем сезоне в составе южан.

«Какой выдался сезон для Сергея Песьякова? Наверное, неоднозначный. Провалили старт, с тура третьего-четвёртого. Не сказал бы, что много ошибался, но где-то не выручал. Не хватило какого-то сейва, чтобы команда победила», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 35-летний Песьяков провёл за «Ростов» 25 матчей, в которых пропустил 37 голов и в семи играх сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Цвета южан российский голкипер защищал с 2017 года, ранее он выступал за «Спартак».