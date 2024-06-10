В «Факеле» отреагировали на новость о переходе Беленова в «Спартак»

Футбольный функционер Кирилл Котов, который занимает пост спортивного директора воронежского «Факела», высказался о возможном переходе в столичный «Спартак» вратаря Александра Беленова.

«Переход Беленова в «Спартак»? Это слухи. Мы не собираемся расставаться с ним в это трансферное окно», - приводит слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний Беленов провел 24 поединка. Александр пропустил 23 мяча, а в десяти встречах сохранил свои владения в неприкосновенности. «Факел» занял 11-е место в таблице РПЛ, а «Спартак» - пятое.

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