«Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева

Московский «Спартак» может подписать нового нападающего в случае ухода из клуба Александра Соболева.

Согласно информации журналистов Legalbet, в сфере интересов «красно-белых» находится нападающий Педро Абреу, который выступает за бразильский «Фламенго». «Спартак» начнет активную работу по подписанию этого игрока, если станет точно известно об уходе Соболева. Пока стороны не вступали в переговоры.

В сезоне-2023/2024 Абреу провел 26 матчей, записав на свой счет 21 гол и три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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