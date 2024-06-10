Булыкин высказался о переходе Воробьёва в «Локомотив»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва в «Локомотив».
«Локомотив» взвесил все за и против, когда совершал трансфер. Дмитрий свой шанс в основе получит. Но будет ли часто выходить основным, сказать сложно. У команды сильная атакующая линия», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Ранее было объявлено, что Воробьёв пополнил ряды «железнодорожников». 26-летний нападающий заключил трехлетнее трудовое соглашение.
В минувшем сезоне Дмитрий провел 31 поединок, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу.
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