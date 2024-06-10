Колосков ответил, останется ли Карпин в сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался относительно будущего Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Если он останется в «Ростове», то контракт будет продлён. То есть всё идёт к тому, что контракт со сборной Карпин продлит. Но сейчас фантазировать бессмысленно», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».
Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июля. В последнем товарищеском поединке российская команда одержала крупную победу над Беларусью со счетом 4:0.
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