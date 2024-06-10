Сёмин: «Я верю, что Хвича может ещё прибавить»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами высказался насчет потенциала полузащитника сборной Грузии и «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я верю, что Хвича может еще прибавить. У него высокий потенциал, он еще молод и предан футболу», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 поединках неаполитанского коллектива. Полузащитник отметился 11 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Хвиче со стороны «ПСЖ».