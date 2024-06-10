Карпин высказался о возможном переходе Головина в «Барселону» или «Реал»

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о потенциальном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в каталонскую «Барселону» или мадридский «Реал».

«А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду». Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

28-летний россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.