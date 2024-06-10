Воробьёв прокомментировал переход в «Локомотив»

Нападающий Дмитрий Воробьёв дал комментарий после подписания контракта с московским «Локомотивом». Срок трудового соглашения рассчитан на три года.

«Локомотив» - клуб с большой историей, и я захотел попробовать свои силы в большом клубе. Счастлив очень, что совершился переход. Переговоры были сложными», - передает слова форварда пресс-служба «железнодорожников».

Предыдущим клубом Воробьёва был «Оренбург». 26-летний футболист провел в минувшем сезоне Российской премьер-лиги 24 встречи, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.