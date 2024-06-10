В «Оренбурге» прокомментировали трансфер Воробьёва в «Локомотив»

«Давно понимали, что Дмитрий может покинуть «Оренбург». Его позицию займёт другой квалифицированный футболист. Если всё сложится так, как мы задумали, то в ближайшее время объявим подписание», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».