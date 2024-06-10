В «Оренбурге» прокомментировали трансфер Воробьёва в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о трансфере нападающего Дмития Воробьёва в московский «Локомотив».
«Давно понимали, что Дмитрий может покинуть «Оренбург». Его позицию займёт другой квалифицированный футболист. Если всё сложится так, как мы задумали, то в ближайшее время объявим подписание», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».
Сегодня, 10 июня, было объявлено о переходе Воробьёва в «Локомотив». Форвард подписал с «железнодорожниками» трехлетнее трудовое соглашение.
В прошлом сезоне РПЛ Дмитрий сыграл 24 поединка, забил восемь мячей и сделал результативную передачу.
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