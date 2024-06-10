«Оренбург» обратился к Воробьёву, перешедшему в «Локомотив»

Пресс-служба «Оренбурга» попрощалась с нападающим Дмитрием Воробьёвым. Игрок продолжит карьеру в московском «Локомотиве» Стороны сегодня, 10 июня, заключили трехлетний трудовой договор.

«Спасибо, Вара!» - обратилась пресс-служба «Оренбурга» к новичку «железнодорожников».

В прошлом сезоне Дмитрий поучаствовал в 24 поединках чемпионата России. 26-летний форвард записал себе в актив восемь голов и одну результативную передачу.

По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги «Локомотив» занял четвертое место, а «Оренбург» финишировал на 12-й позиции в турнирной таблице.