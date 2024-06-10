Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре может перейти в клуб из топ-3 РПЛ

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в другой российский клуб. Согласно сообщениям инсайдера Ивана Карпова, в подписании аргентинского футболиста заинтересован «Краснодар».

Как стало известно журналисту, «быки» находятся на стадии продвинутых переговоров с самарцами по трансферу Гарре.

Бенхамин защищает цвета «Крыльев Советов» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.