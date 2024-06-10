Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв пополнил ряды столичного «Локомотива», об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на три года.

«Дима, приветствуем в нашей красно-зелёной семье!» - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Форвард в минувшем сезоне провел 24 матча в рамках РПЛ. Игрок отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

По итогам минувшей кампании «Локо» занял четвертое место в турнирной таблице.