«Локомотив» анонсировал трансфер нападающего отсылкой на «Пиратов Карибского моря»

Пресс-служба московского «Локомотива» посредством телеграм-канала анонсировала трансфер форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.

«Смекаешь», - написали «железнодорожники», сделав отсылку на известный фильм «Пираты Карибского моря»

Воробьёв в прошлом сезоне сыграл 24 поединка в рамках Российской премьер-лиги. Нападающий отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

По итогам минувшей кампании «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице.