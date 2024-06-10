Карпин назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим футболистом прошедшего сезона Премьер-лиги.

«Я за Тюкавина голосовал», - рассказал специалист в интервью журналисту «Чемпионата».

В минувшем сезоне Тюкавин поучаствовал в 30 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и девять результативных передач. «Динамо» финишировало в Премьер-лиге на третьем месте.

Действующий трудовой договор Константина с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 16 миллионов евро.