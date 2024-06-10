Черников: «Сафонов - вратарь европейского уровня»

Футболист «Краснодара» Александр Черников в разговоре с журналистами поделился мыслями насчет возможного перехода одноклубника Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Сафонов - вратарь европейского уровня? Думаю, да. Он еще с академии выделялся. Были видны его сильные стороны и физические данные. Он сильно прогрессирует за счет упорной работы», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что парижский топ-клуб близок к подписанию 25-летнего вратаря сборной России. «ПСЖ» якобы готов заплатить за Сафонова 20 миллионов евро. Самому голкиперу чемпион Лиги 1 предложит трудовой договор на пять лет.