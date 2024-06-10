Булыкин - о Карпине: «Тренер не должен быть и в клубе, и в сборной»

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к совмещению Валерием Карпиным постов главного тренера в сборной России и «Ростове».
«По моему мнению, тренер не должен быть и в клубе, и в сборной, потому что в сборной большая работа. Если РФС считает нужным такое совмещение, то мы уже здесь ничего не можем сделать», - передает слова эксперта «Советский спорт».
Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего месяца. В последнем товарищеском матче российские футболист разгромили Беларуси со счетом 4:0.
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