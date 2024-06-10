Черников ответил на вопрос о будущем в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в беседе с представителями СМИ высказался касательно своего будущего в клубе.
«Я сейчас был головой и мыслями в сборной, ни о чем другом не думал. Было ли хоть одно реальное предложение? Предложения приходят в клуб, мне об этом ничего не говорили», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Черников является воспитанником академии «Краснодара». В прошедшем сезоне полузащитник поучаствовал в 34 поединках, отметившись одним забитым мячом. «Быки» финишировали в Премьер-лиге на втором месте, проиграв борьбу за титул «Зениту».
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