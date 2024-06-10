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Черников рассказал о решении руководства «Краснодара», которое шокировало команду

10 Июня 2024 • 10:28 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников вспомнил о реакции команды на отставку сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера.

«Отставка Ивича удивила всю команду. В тот момент был целый спектр эмоций. Мы вылетели из кубка, а на следующий день еще появляется эта новость. Для нас это был шок», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ивич занимал пост главного тренера «Краснодара» с января 2023 года. Об отставке специалиста «быки» сообщили в марте текущего года. Вместо серба «быков» возглавил российский специалист Мурад Мусаев, с которым команда финишировала на второй строчке в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Александр Черников ещё теги
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