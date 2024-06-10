Абаскаль, уволенный из «Спартака», может возглавить клуб Серии А

Экс главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может получить работу в чемпионате Италии, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, в приглашении испанского специалиста заинтересован «Удинезе». На днях клуб объявил о расставании с Фабио Каннаваро, под руководством которого команда финишировала на 15-м месте в Серии А.

Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. Испанец был отправлен в отставку в середине апреля после поражения от «Сочи» (0:1). Под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед, потерпел 23 поражения и 15 раз сыграл вничью.