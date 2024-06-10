Российский клуб предложил 25 миллионов евро за Абреу

Форвард бразильского «Фламенго» Педро Абреу может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом стало известно Oh Meu Mengao.

По информации источника, неназванный российский клуб предложил за трансфер нападающего 25 миллионов евро. Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Абреу со стороны московских «Спартака» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита».

В сезоне-2023/2024 Педро сыграл 26 поединков, отметившись 21 забитым мячом и тремя голевыми передачами. Трудовое соглашение форварда с «Фламенго» рассчитано до конца 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.