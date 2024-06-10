Черников рассказал, что нужно «Краснодару» для завоевания трофея

Полузащитник Александр Черников, выступающий за «Краснодар», высказался об отсутствии трофеев у клуба.
«Без поражений не бывает побед. Наш клуб молодой. Думаю, у него все еще впереди. И к «Краснодару» придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что в минувшем сезоне краснодарская команда заняла второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Быки» уступили петербургскому «Зениту», ставшему чемпионом, всего один балл. Призовую тройку чемпионата России замкнуло столичное «Динамо».
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