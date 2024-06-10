Игрок «Краснодара»: «Перед матчем с «Сочи» понял, что мы упустили чемпионство»

Хавбек «Краснодара» Александр Черников в разговоре с журналистами поведал об эмоциях после завершения сезона-2023/2024.

«Когда понял, что шансы на чемпионство уплывают? Еще перед «Сочи». Нет какого-то одного ключевого момента. Но есть цепочка событий, из-за которых мы потеряли очень важные очки», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона краснодарский коллектив с 56 баллами финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Золотые награды в шестой раз подряд выиграл петербургский «Зенит», а третье место заняло столичное «Динамо».