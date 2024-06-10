Мостовой назвал игрока, который идеально заменит Промеса в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что Максим Глушенков мог бы заменить в «народной команде» нидерландца Квинси Промеса.

«Кто бы мог заменить Квинси? Отличный сезон провел Глушенков. Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет отпустить его», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Глушенков являлся игроком «красно-белых» с 2019 по 2022 год. Затем полузащитник пополнил ряды «Локомотива». В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги хавбек провел 29 матчей, забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач.