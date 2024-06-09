Болельщики в комментариях умоляют бывшую жену Сафонова отпустить вратаря в «ПСЖ»

Накануне товарищеского матча между Россией и Беларусью в СМИ появилась информация, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не сможет вылететь во Францию. Ранее стало известно, что в услугах вратаря заинтересован «ПСЖ».

7 июня телеграм-канал «Baza» опубликовал документ, который подтверждает, что Сафонову ограничен выезд из России из-за долга в 60 млн рублей. Причина – неуплаченные алименты.

После этого поклонники футбола пришли в cоцсети бывшей супруги футболиста Анастасии Сафоновой и оставляли комментарии.

«Красивая. Но красивых в России миллионы. А хороших вратарей – единицы», - @saltets1

«Отпустите Матвея во Францию», - @niklforov

«Не губи карьеру Матвею, отпусти его во Францию!» - @edge1z0k__1337

«Умоляем, отпусти Матвея!» - @qurlit_