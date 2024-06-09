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Гурцкая: «История с шуткой Безрукова разгорелась только из-за «Зенита»

09 Июня 2024 • 20:22 Комментировать

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об инциденте с шуткой хавбека «Рубина» Руслана Безрукова.

«Если бы это было сказано не в сторону «Зенита», эта история не разгорелась бы даже на уровне дымка. Разгорелось это только потому, что было сказано в сторону «Зенита». Вот и все. Очень обостренное время. «Зенит» ассоциирует себя с государством», — заявил Гурцкая в интервью телеграм-каналу «Футбольный Биги».

Безруков после победы над «Зенитом» в РПЛ (2:0) сказал: «Краснодар», ждем денежки на карту», намекая на денежную компенсацию от прямого конкурента петербуржцев за чемпионство.

В итоге Безруков был дисквалифицирован на три месяца условно и оштрафован на 100 тысяч рублей.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Тимур Гурцкая Руслан Безруков ещё теги
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