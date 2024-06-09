«Мы в целом ищем футболистов, подходящих под футбол «Химок» и под требования, которые у нас есть по каждой из позиций. В нашей парадигме центральный полузащитник должен совершать от 15 до 20 отборов за игру. Плюс покрывать на рывках максимальной мощности не меньше тысячи метров», — цитирует специалиста «Матч ТВ».Напомним, что почти 15 лет назад, в 2010 году Юсупов уже играл за «Химки». Это было в рамках годичной аренды из московского «Динамо». Затем в его карьере, помимо динамовцев, были «Зенит», «Ростов» и «Сочи», в котором он играл с 2020 по 2024 годы. Сейчас Артуру уже 34 года. Своё 35-летие опытный хавбек отметит 1 сентября.
Тренер «Химок» Талалаев: «Юсупов? Мы ищем футболистов, подходящих под наш футбол»
Наставник «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о возможном переходе бывшего хавбека «Сочи» Артура Юсупова в подмосковную команду.
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