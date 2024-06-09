Нахушев — о Баринове в Европе: «Если есть возможность, то надо уезжать»

Экс-футболист «Краснодара» Руслан Нахушев отреагировал на информацию об интересе зарубежных команд к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Я всегда говорю, что игрокам надо развиваться. Если есть возможность, то надо уезжать. Это благо не только для игрока, но и для сборной. Даже в чемпионате Турции собраны хорошие команды, что говорить о топ-пяти лиг», — приводит слова бывшего игрока издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 27-летний Баринов провёл в составе «Локомотива» 32 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.