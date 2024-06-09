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«Пари НН» выкупит Ермакова

09 Июня 2024 • 19:14 Комментировать

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос о будущем полузащитника Никиты Ермакова.

Напомним, вторую часть сезона 21-летний футболист провел за «Пари НН» на правах аренды. Контракт хавбека принадлежит ЦСКА.

«По Ермакову все завершено, мы планируем его выкупить», — заявил Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

В футболке нижегородского клуба Ермаков появился на поле в 14 матчах  с учетом всех турниров, но не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Ермакова в 600 тысяч евро.

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