Гурцкая считает, что Уткин многих бы не пустил на свои похороны

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о похоронах телекомментатора и журналиста Василия Уткина.

Напомним, что Уткин умер 19 марта на 53-м году жизни. Его похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе.

«Я Васю знаю много лет. Гораздо больше, чем многие из там присутствующих. Был с ним в разных ситуациях. Многих бы людей он не пустил на свои похороны. Не вдаваясь в детали, кого. Был на прощании 15-20 минут, реально тяжело было на это смотреть», — приводятся слова Гурцкая в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, Уткин стал известен в середине 1990-х годов как комментатор на «НТВ Плюс». Позже он работал на СТС, на радио, на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport. Также Уткин вёл свой YouTube-канал, где высказывал своё мнение о последних событиях из мира спорта.