Известный в прошлом футболит Олег Шатов будет работать в тренерском штабе «Урала». О вхождении 33-летнего Шатова в штаб екатеринбургский клуб должен объявить в начале следующей недели. Президент «шмелей» Григорий Иванов очень хочет видеть бывшего футболиста команды в структуре клуба. Обо всём этом на своих страницах страницах Metaratings.

Напомним, что «Урал» не смог сохранить прописку в Российской премьер-лиге по итогам сезона 2023/2024. Команда вылетела во второй по рангу футбольный дивизион страны, проиграв «Акрону» в стыковых матчах (2:3 по сумме двух встреч).