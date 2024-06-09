В агентстве Роши отреагировали на слухи о конфликте игрока с Федотовым в ЦСКА

В агентстве Sferico Sports, которое работает с защитником ЦСКА Виллианом Рошей, дали комментарий по поводу информации о конфликте игрока с тренером Владимиром Федотовым.

«Всё это неправда. Конечно, это фейковые новости. Роша самый миролюбивый человек», - ответ агентства приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что недавно ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова после двух лет работы. Новым главным тренером московских «армейцев» стал сербский специалист Марко Николич, который уже работал в России с «Локомотивом».

Последний чемпионат России ЦСКА завершил на шестой позиции в турнирной таблице.