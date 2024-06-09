Обухов считает что Митрюшкин усилил вратарскую позицию «Локомотива»

Вратарь «Химок» Игорь Обухов отреагировал на уход голкипера подмосковной команды Антона Митрюшкина в московский «Локомотив».

«Я очень рад за него. Желаю ему удачи, самое главное — без травм. Я думаю, что он составит конкуренцию Илье Лантратову, а там тренерский штаб будет решать, кому быть основным. Но «Локомотив» благодаря Митрюшкину сто процентов усилил вратарскую позицию», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Митрюшкин выступал в составе «Химок» с лета 2022 года. Он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль».

За свою карьеру футболист также играл за швейцарский «Сьон», дрезденское «Динамо» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.