Испанский «Реал Сосьедад» следит за центральным защитником «Краснодара» Георгием Арутюняном.

Как утверждает Metaratings, представители «Реал Сосьедада» несколько месяцев назад просматривали 19-летнего Арутюняна. По сведениям источника, футболист находится в списках сан-себастьянцев, но не является одной из ключевых целей. По этой причине защитник вряд ли перейдет в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Арутюнян принял участие в десяти встречах за основную команду и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор игрока с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Арутюняна в один миллион евро.