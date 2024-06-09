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В «Крыльях Советов» хотят повторить сказку «Лестера»

09 Июня 2024 • 17:40 Комментировать

Вадим Андреев, который работает на должности генерального директора «Крыльев Советов», ответил на вопрос, могла ли бы команда бороться за чемпионство, если бы из неё не уходили лидеры.

По словам Андреева, стать чемпионом можно тогда, когда на каждой позиции твои футболисты сильнее, чем футболисты конкурентов. В то же время гендиректор «крылышек» отметил, что в футболе бывают и исключения.

«Да, бывают исключения, тот же «Лестер». Мы очень хотим, чтобы такое произошло с «Крыльями», - цитирует Андреева Sport24.

Напомним, что «Лестер» сенсационно стал чемпионом Англии в сезоне 2015/2016.

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