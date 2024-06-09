В «Америке» высказались по поводу слухов о Кассьерре

Сантьяго Баньос, который занимает должность вице-президента мексиканского клуба «Америка», отреагировал на информацию об интересе к форварду Матео Кассьерре из «Зенита».

«Клуб запросил условия трансфера Кассьерры? Это неправда», - слова Баньоса приводит на своих страницах Sport24.

Отметим, что Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2023/2024. Колумбийский нападающий наколотил 21 гол в 28 матчах. За «Зенит» Кассьерра выступает с лета 2022 года после трансфера из «Сочи».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов.