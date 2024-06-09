Бывший защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин, выступающий за «СКА-Хабаровск», может продолжить карьеру в Европе.

Как стало известно Legalbet, 22-летний футболист покинет хабаровский клуб этим летом. По сведениям источника, в услугах Корнюшина заинтересован португальский «Эшторил», который уже ведет переговоры с российским игроком.

В прошедшем сезоне Корнюшин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Корнюшина в 450 тысяч евро.