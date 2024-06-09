В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Йовичу из «Милана»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, отреагировал на информацию о том, что питерский клуб делал запрос по нападающему Луке Йовичу из «Милана».

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Милана» Луке Йовичу? И ещё к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич», - с иронией ответил Медведев «Спорт-Экспрессу».

26-летний Лука Йович оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 7 миллионов евро. Всего за «Милан» Йович провёл 30 официальных матчей, в которых забил девять голов и отдал один результативный пас на партнёра.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов.