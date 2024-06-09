Назван самый дорогой российский футболист: Сафонов – на втором месте

Специалисты из Transfermarkt составили рейтинг самых дорогих российских футболистов после последних переоценок стоимостей. На первом месте располагается атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин с ценником в 30 миллионов евро.

Вторая позиция у вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, который, как ожидается, летом перейдёт в «ПСЖ». Сафонов оценивается в 20 миллионов евро.

Тройку замыкает Арсен Захарян, с прошлого лета играющий за «Реал Сосьедад». Захарян стоит 18 миллионов евро.

Дальше в топ-10 идут Константин Тюкавин (16 млн евро), Максим Глушенков (11), Фёдор Чалов (11) Алексей Миранчук (10), Иван Обляков (9), Сергей Пиняев (8) и Данил Глебов (8).