ЦСКА подпишет партнёрское соглашение с топ-клубом Танзании

Президент «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга заявил, что его команда готовится к заключению соглашения о сотрудничестве с московским ЦСКА.

Тренеры из России обучат более 400 футболистов из Танзании, а лучшие из них получат шанс на просмотр в ЦСКА.

«Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Африканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку», — приводит слова Саид-Янга издание Sport24.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне «Янг Африканс» выиграл чемпионат страны в 25-й раз в своей истории.