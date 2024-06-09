Наумов: «У Баринова есть опыт, в Европе может заиграть»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «железнодорожников» Дмитрию Баринову со стороны ряда европейских клубов из Турции, Испании и Франции.

«Баринову стоит попробовать себя за границей. У Баринова есть опыт, в Европе может заиграть. Если будет хорошее предложение, могу пожелать только удачи», — цитирует Наумова «Чемпионата».

В прошедшем сезоне 27-летний Баринов провёл в составе «Локомотива» 32 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.