Шпилевский рассказал, за кого и почему болел в чемпионской гонке РПЛ

Рулевой кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о том, за кого он болел в чемпионской гонке Российской премьер-лиги.

Как известно, в последнем туре за чемпионство боролись «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». В итоге титул завоевали питерцы, воспользовавшись поражением москвичей от краснодарцев.

«Смотрел последний тур РПЛ. Болел за «Динамо», потому что Марцел был моим ассистентом в «Динамо-Брест», - цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Шпилевский отметил, что даже третье место придаст «Динамо» уверенности. Тренер «Ариса» считает, что следующий сезон РПЛ получится ещё более интересным.