В ПАОКе подтвердили интерес к Эджуке

В ПАОКе сообщили об интересе к нападающему ЦСКА Чидере Эджуке, который сейчас выступает на правах аренды за бельгийский «Антверпен».

«Да, он находится в нашем списке кандидатов на трансфер», — сказали в ПАОКе в интервью «Спорт-Экспрессу».

В минувшем сезоне 26-летний Эджуке провёл за «Антверпен» 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нигерийского футболиста в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ПАОК, за который выступает россиянин Магомед Оздоев, также интересуется шведским футболистом «Ростова» Понтусом Алмквистом.