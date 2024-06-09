Экс-президент «Локомотива» Наумов рассказал, какой нападающий нужен московскому клубу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в стан московского клуба.

«Из всех вариантов, которые сейчас рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, меня больше всего привлекает Сергеев. Если судить по тому, как он показывал себя в тех же «Крыльях Советов», то мне кажется, что в «Локомотиве» он сможет проявить себя ещё лучше», — у=цитирует экс-руководителя издание Legalbet.

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.