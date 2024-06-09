«Зенит» делал запрос по форварду «Милана»

«Милан» хочет продлить контракт с нападающим Лукой Йовичем, однако футболист взял время на раздумья – он хочет оценить свою роль в проекте. Окружение 26-летнего Йовича настаивает на том, чтобы серб остался в команде. Ожидается, что в ближайшее время контакты между представителями форварда и «Миланом» возобновятся.

В то же время журналист Маттео Моретто отмечает в социальных сетях, что запросы по ситуации Йовича делали питерский «Зенит» и клубы Саудовской Аравии. Впрочем, никакой конкретики не было.

Действующий контракт Луки Йовича с «Миланом» рассчитан до конца июня. В 30 матчах сезона 2023/2024 серб забил девять голов.