Селюк — о достижениях Станковича: Это смешно, даже моя бабушка стала бы чемпионом Сербии

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Деяна Станковича новым главным тренером столичного «Спартака».

Селюк признался, что ему смешно слушать разговоры об успехах Станковича в Сербии и Венгрии, ведь он является слабым тренером.

«Даже Божович был чемпионом в Сербии. Да туда даже мою бабушку поставь, и она будет чемпионом!» — заявил Селюк Legalbet.

Напомним, в мае «Спартак» объявил о назначении 45-летнего Станковича на пост главного тренера команды. К своим обязанностям он приступит 17 июня, когда футболисты соберутся на клубной базе после летнего отпуска.

Прошлый сезон чемпионата России «Спартак» завершил на пятой строчке в РПЛ.