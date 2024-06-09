Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о бывшем тренере московского «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба?» — цитирует Селюка Legalbet.

По мнению агента, если Слишкович был не согласен с решениями Абаскаля, то сам должен был уйти из штаба, а он подсидел испанца.

Напомним, в апреле «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Сезон команда заканчивала со Слишковичем, который исполнял обязанности наставника. Отметим, что при боснийце «красно-белые» ни разу не проиграли в шести матчах РПЛ.