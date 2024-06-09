Футбольный клуб «Краснодар» определился с суммой, за которую он отпустит своего полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Lazionews24 утверждает, что кубанский клуб готов отпустить 24-летнего хавбека за 13 миллионов евро. По сведениям источника, в услугах Сперцяна заинтересованы «Ювентус», «Лацио», «Фиорентина», «Рейнджерс» и дортмундская «Боруссия», однако это далеко не весь список.

В минувшей кампании Сперцян появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором семи результативных передач.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года.