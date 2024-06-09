Сычёв оценил перспективы Глушенкова

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв дал комментарий по поводу атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова. По мнению Сычёва, в будущем Глушенков может рассчитывать на трансфер в большой европейский клуб.

«Мне очень нравится, как играет Глушенков. Макс – отличный парень, провёл хороший сезон. Пока что у него всё идёт хорошо, но он ещё может прогрессировать. Думаю, если он прибавит, готов будет ехать в Европу. У Максима есть всё, чтобы в будущем перейти в топ-клуб», - цитирует Сычёва Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Максим Глушенков провёл 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 8 голов и 21 результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего футболиста в 11 миллионов евро.

Напомним, что «Локомотив» завершил последний чемпионат России на четвёртой позиции.