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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв оценил перспективы Глушенкова

09 Июня 2024 • 16:23 Комментировать

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв дал комментарий по поводу атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова. По мнению Сычёва, в будущем Глушенков может рассчитывать на трансфер в большой европейский клуб.

«Мне очень нравится, как играет Глушенков. Макс – отличный парень, провёл хороший сезон. Пока что у него всё идёт хорошо, но он ещё может прогрессировать. Думаю, если он прибавит, готов будет ехать в Европу. У Максима есть всё, чтобы в будущем перейти в топ-клуб», - цитирует Сычёва Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Максим Глушенков провёл 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 8 голов и 21 результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего футболиста в 11 миллионов евро.

Напомним, что «Локомотив» завершил последний чемпионат России на четвёртой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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