Шалимов: «Тюкавин играет очень правильно и эффективно»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Он ничего не выдумывает, играет очень правильно и эффективно — открывается правильно, нет потерь в середине поля. Все время в створе ворот», — заявил Шалимов «РБ Спорту».

При этом специалист отметил, что Тюкавин находится в потрясающей форме и продолжает прогрессировать, выступая в чемпионате России.

Напомним, по итогам минувшего сезона 21-летний Тюкавин был признан лучшим нападающим, а также лучшим игроком РПЛ.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро.