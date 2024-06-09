«Урал» продлил контракт с Ионовым

«Урал» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым ещё на один сезон.

Напомним, Ионов перешёл в «Урал» в феврале текущего года из «Ростова». В составе екатеринбургской команды 35-летний футболист успел провести 17 матчей, в которых забил три мяча.

Отметим, что «Урал» не смог сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге. Также вместе с екатеринбуржцами высший дивизион российского футбола покинули «Балтика» и «Сочи». Вместо этих команд участниками чемпионата России стали «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».